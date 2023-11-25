Isparta'da Yeni Otogar Yapımı Çalışmaları Devam Ediyor
Isparta'da yeni otogar yapımı çalışmaları hızla ilerliyor. Belediye ekipleri, asfaltlama faaliyetlerini tamamlamak üzere. Otogar alanında yapılan değişikliklerle çelik konstrüksiyon uzay çatı sistemi yerine düz çatı sistemi ve esnek paneller kullanılarak projelendirildi. Ayrıca otogara dönüş yolu güzergahı açıldı ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.
Isparta'da yeni otogar yapımı çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekipleri, yeni otogar alanında son aşamaya gelinen projenin asfaltlama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
Otogar alanı, yapılan değişikliklerle çelik konstrüksiyon uzay çatı sistemi yerine düz çatı sistemi ve esnek paneller kullanılarak projelendirildi.
Otogar altında bulunan bulvardan otogara dönüş yolu güzergahı açıldı ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.