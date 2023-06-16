Isparta'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

ISPARTA - Yalvaç'ta otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kaşaşağı mahallesi mezar altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senirkent istikametinden Yalvaç istikametine doğru seyir halinde olan B.Yidaresindeki 32 YF 828 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarpmasının ardından elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü B.Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.G.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Yalvaç devlet hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan sürü B.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesine sevk edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.