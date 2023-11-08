Isparta'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi çevre yolu Salur mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelendost istikametinden Yalvaç'a istikametine seyir halinde olan İsmet Y. idaresindeki 32 FA 982 plakalı otomobil, Soner G. hakimiyetinde olan kullandığı 32 AAD 511 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüleri yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.