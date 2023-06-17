Isparta'da otomobil takla attı: 3 yaralı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 BYC 82 plakalı otomobil, Arak kavşağı mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerinde kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Demirtaş - Otomobil