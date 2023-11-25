Isparta'da Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, 20 Kasım tarihinde gece saatlerinde Isparta-Eğirdir yolu Akkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. idaresindeki 07 ABJ 354 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.K., Ş.T. ve Görkem Kaynar yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Antalya sevk edilen Kaynar, tedavisinin dördüncü gününde hayatını kaybetti. - ISPARTA