Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Isparta'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta Vatan Mahallesi 4110 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö idaresindeki 32 ACU 079 plakalı otomobil ile Afganistan uyruklu N.A.R. idaresindeki 32 MA 0900 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.R. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA