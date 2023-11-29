Isparta'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, Uluborlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Emre Ruhi Göçmen'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Keçiborlu-Uluborlu kara yolu İleydağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 LB 721 plakalı Feyzullah Canbaş'ın (30) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen 32 AY 905 plakalı Uluborlu Devlet Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni Ali Y. (24) hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Feyzullah Canbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ali Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan aynı hastanede görevli paramedik Ahmet U. (30), doktor Emre Ruhi G. (30) ve Dilara B. (22) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Feyzullah Canbaş'ın Uluborlu Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli memur olduğu öğrenildi. Canbaş'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA