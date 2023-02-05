Isparta'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Isparta'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Isparta'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Isparta'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Isparta Da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Isparta'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Isparta'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Isparta'da okullar tatil edildi mi? Isparta'da okullar yarın tatil mi?

Isparta'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Isparta Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Isparta'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Isparta'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Isparta'da okullar tatil edildi mi? Isparta'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, "Isparta İli genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ile köy ve mahalle yollarında oluşan buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü eğitime 1 bir gün süre ara verilmesine karar verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ ISPARTA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Isparta'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.