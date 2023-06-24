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Isparta'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Isparta'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil Haberleri

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Mustafa Sami Y. idaresindeki 58 BV 434 plakalı otomobil, Bağkonak köyü kavşağında Osman Odadaş'ın (19) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Odadaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ile eşinin tedavisi kaza yerine gelen ambulansta yapıldı.

Odadaş'ın cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Otomobil

Mustafa Sami Isparta Otomobil Haberler

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