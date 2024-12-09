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Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı?

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Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında kaç askerin hayatını kaybettiği merak konusu oldu. Kaza hakkında resmi açıklama beklenirken, vatandaşlar durum hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu. Bir askeri helikopterin akaryakıt istasyonunun yanına düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit olurken, 1 personelin kayıp olduğu açıklandı. "Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Detaylar haberimizde...

ISPARTA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 6 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı?Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli

Düşen helikopterde, IsparKazanın ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgeye belediye itfaiyesi ve arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Kazanın nedeni ve kayıp personele ulaşma çalışmaları, vatandaşlar ve yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

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Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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