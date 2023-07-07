Isparta'da Lavanta Festivali 14-18 Temmuz'da Başlıyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde düzenlenecek olan lavanta festivali, 14-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek ve lavanta tarlaları ziyaretçilere açılacak.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki lavanta festivali bu yıl 14-18 Temmuz'da düzenlenecek.

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Kuyucak köyündeki lavanta bahçesinde yaptığı açıklamada, herkesi festivale davet etti.

Bu yılki lavanta sezonunu 14 Temmuz'da festivalle başlatacaklarını anlatan Göçer, "Misafirlerimiz için dolu dolu, eğlenebilecekleri bir festival planladık." dedi.

Göçer, Isparta Valiliği koordinesinde Keçiborlu Kaymakamlığı ve Keçiborlu Belediyesi ile diğer paydaşlarla Kuyucak köyünde 18 Temmuz'a kadar sürecek festivalin ardından il merkezi ve lavantanın yetiştirildiği çeşitli destinasyonlarda da yaklaşık bir ay sürecek bir dizi program planladıklarını sözlerine ekledi.

Kuyucak Köyü Muhtarı Gürol Yılmaz, köydeki lavanta tarlalarının mor renge bürünmeye başladığını, son 1 haftada yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Herkesi lavanta festivaline davet eden Yılmaz, "Lavantamız aşırı yağmurdan dolayı bu sene bir ay kadar geç açtı. İl dışından misafirlerimiz çok geliyor. Son bir hafta içerisinde köyümüze 12 bin araç girişi oldu. Kuyucak halkı olarak çok mutluyuz." dedi.