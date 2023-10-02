Isparta'da Klasik Otomobil Festivali Yoğun İlgi Gördü

ISPARTA'da düzenlenen festivalde klasik otomobil tutkunları bir araya geldi. 3 bine yakın katılımcının yaklaşık 800 aracını görücüye çıkardığı festival yoğun ilgi gördü.

Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü tarafından Isparta Belediyesi Gökkubbe Fuar Alanı'nda düzenlenen festivale Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ve çok sayıda otomobil sevdalısı katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri festival alanında gezdikleri esnada tüm araçlar klakson çalarak selamladı. En eskisi 1957 model olan araçların yanı sıra hala orijinal halde duran değişik marka ve model araçlarla modifiye edilmiş otomobiller de festivalde yer aldı. Yılların eskitemediği yüzlerce aracın içerisinde biri şahsa, diğeri Isparta Belediyesi'ne ait Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG da festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

800 ARAÇ VE 3 BİN KATILIMCIYLA TÜRKİYE REKORU

Kulübün Kurucu Başkanı Murat Karakaya, tüm ülke genelinde teşkilatlanma çalışmalarının 2 yıldır sürdüğünü ve şu an 15 bin üyeye ulaştıklarını, ilkini geçen yıl Burdur'da düzenledikleri festivalin bu yıl ikincisini Isparta'da gerçekleştirdiklerini belirterek, Isparta'daki 800 araç ve 3 bin katılımcıyla Türkiye rekoru kırdıklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Her bir misafirimiz ilimizden gönüllü turizm elçisi olarak dönecek şekilde ağırlamış olduğumuzu ümit ediyorum ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum dedi.

Vali Aydın Baruş, Isparta'nın gülü, lavantası, meyve bahçeleri, kayak merkezi ve doğal güzellikleri ile bir turizm kenti olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların kentin tanıtımına pozitif etki sağlayacağını kaydetti.

Kulübün Marmara Bölgesi Başkanı Hakan Eydemir, klasik otomobil tutkusunun çocuk yaştan geldiğini ve güzel araçlar toplama çalışmalarının olduğunu belirterek, çok kötü durumda satın alıp 3,5 yılda orijinal görüntüsüne kavuşturduğu 1970 model aracıyla Isparta'da düzenlenen festivale katıldığını söyledi.

'5 BİN MOTOR, V8 SİLİNDİR, 245 BEYGİR'

Festival katılımcılarından Can Öz, Denizli'den katılıyorum. 1985 model W 126 aracımla festivale katıldım. 5 bin motor, V8 silindir 245 beygir üreten bir motora sahip. Klasik araçlar olarak da bunlar dönemin popüler, nadir bulunan araçları aynı zamanda Amerikan araçlarına rakip olarak üretilmiş araçtır diye konuştu.

'BU TUTKU BİZE BABADAN KALMA'

Bir başka katılımcı İsmail Soğuksu da 3 otomobille Antalya'dan katıldığını aktararak, şunları söyledi

Bu tutku bize babadan kalma biz de devam ettiriyoruz. Bazen trafiğe çıktığımızda otobüsün camlarından başını uzatıp, 'Bu aracı nerede sakladın, hiç mi kullanmadın' diye meraklı bakış ve sorularla muhatap oluyoruz. Tabii bu bizi oldukça mutlu ediyor.