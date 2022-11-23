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Isparta'da kaç şiddetinde deprem oldu? Isparta deprem şiddeti ne? Isparta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Isparta'da kaç şiddetinde deprem oldu? Isparta deprem şiddeti ne? Isparta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Isparta'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı.Peki, Isparta'da kaç şiddetinde deprem oldu? Isparta deprem şiddeti ne? Isparta kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Endonezya'nın Deprem BebekleriEndonezya'nın Deprem Bebekleri

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Isparta'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Isparta'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Isparta'da kaç şiddetinde deprem oldu? Isparta deprem şiddeti ne? Isparta kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ISPARTA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi'ne göre 23 Kasım Çarşamba saat 20:11 sularında Isparta Küçükhacılar'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ISPARTA DEPREM ŞİDDETİ NE?

Isparta'da kaç şiddetinde deprem oldu? Isparta deprem şiddeti ne? Isparta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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