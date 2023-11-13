AFAD ve Kandilli verilerine göre Isparta'da deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, 13 Kasım Isparta'da deprem mi oldu? Bugün Isparta'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Isparta deprem ve AFAD Isparta'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Isparta'da deprem kaç şiddetinde oldu? Isparta yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Isparta'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Isparta'da deprem oldu mu? 13 Kasım Isparta kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli deprem listesi!

Isparta'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Isparta'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, 13 Kasım Isparta'da deprem mi oldu? Bugün Isparta'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Isparta deprem ve AFAD Isparta'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Isparta'da deprem kaç şiddetinde oldu? Isparta yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Burdur'da 13 Kasım günü 08:28de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.