Isparta'da deprem mi oldu? 25 Ocak 2023 Çarşamba Isparta depremi nerede oldu? Isparta'da nerede deprem hissedildi, şiddeti kaç?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 25 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Isparta'da deprem mi oldu? Isparta'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 25 Ocak 2023 Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Isparta'da deprem mi oldu? 25 Ocak Çarşamba Isparta'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Isparta'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

ISPARTA'DA DEPREM Mİ OLDU? (25 OCAK 2023)

Kandilli Rasathanesi'ne göre 25 Ocak Çarşamba saat 15:37 sularında Akdeniz'de Antalya Kaş açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar illerde ve Isparta'da da hissedildi. Depremin merkez üssü Akdeniz-Antalya açıkları olarak belirlendi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Depremin merkez üssü Akdeniz - [85.78 km] Kaş (Antalya) olarak belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD verilerine göre 25 Ocak 2023 tarihinde Akdeniz - [80.82 km] Seydikemer (Muğla) 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.