Isparta'da deprem mi oldu? 23 Kasım 2022 Çarşamba Isparta depremi nerede oldu? Isparta'da hangi ilçede deprem oldu, büyüklüğü kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Isparta'da deprem mi oldu? Isparta'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Maraş'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 23 Kasım Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Isparta'da deprem mi oldu? 23 Kasım Çarşamba Isparta'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Isparta'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

ISPARTA'DA DEPREM Mİ OLDU? (23 KASIM 2022)

Kandilli Rasathanesi'ne göre 23 Kasım Çarşamba saat 20:11 sularında Isparta Küçükhacılar'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Depremin merkez üssü Isparta Küçükhacılar köyü olarak belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'ne göre 23 Kasım Çarşamba bugün saat 20:11'de Isparta'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.