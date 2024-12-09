ISPARTA 32 BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLE | Isparta 32-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Futbolseverler, Isparta 32 Spor ile Batman Petrolspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Bu önemli mücadele, TFF 2. Lig'in dikkat çeken maçlarından biri olacak. "Isparta 32 Spor-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda?" ve "Maç şifresiz mi yayınlanacak?" soruları, futbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Peki, Isparta 32-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ISPARTA 32 BATMAN PETROLSPOR KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

TFF 2. Lig maçında Isparta 32 ile Batman Petrolspor, 9 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'da karşı karşıya gelecek.

ISPARTA 32-BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Isparta 32 Batman Petrolspor karşılaşması canlı olarak yayınlanmayacak.