İstanbul'da bulunan İspark alanları İstanbullular tarafından sıklıkla kullanılıyor. Yoğun araç varlığı nedeniyle kullanılan İspark'lara gelen zam ise araç sahiplerini üzdü. Peki, İspark zamlandı mı? İSPARK'a zam mı geldi? İspark ne kadar oldu?

İSPARK alanları İstanbullu araç sahiplerinin tercih ettiği park alanlarından bir tanesi. Belirli bir ücret karşılığında park alanlarında araçlarını bırakabilen vatandaşlara kötü haber geldi. Arama motorlarında İspark zamlandı mı? İSPARK'a zam mı geldi? İspark ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

İSPARK ZAMLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında, İSPARK otopark ücretlerine zam konusu görüşüldü. İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü. Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi. Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi. İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı. Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.