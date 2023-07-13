İSPARK ücretlerine ne kadar zam geldi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 İSPARK otopark ücretleri merak konusu oldu. Peki, İSPARK'a ne kadar zam geldi? İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

İSPARK tarafından işletilen otoparklara 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere zam kararı alındı. Zam haberini ardından kullanıcılar tarafından İspark'a yapılan zam oranı araştırılmaktadır. İspark otopark ücretleri ne kadar oldu merak konusu oldu. Peki, İSPARK'a ne kadar zam geldi? İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

İSPARK'A NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen çeşitli otopark ücretlerine yüzde 18'e varan zam yapıldı. Yüzde 18'e vatan zamlarla, en düşük otopark ücreti 23 TL, en yüksek ücret 130 TL oldu.

İSPARK OTOPARK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından incelenen zam teklifi revize edildi. Bu kapsamda, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin 28'den 33 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu ilçelerde, 2 saate kadar olan ücretin 36'dan 42 liraya, 4 saate kadarki ücretin 40'tan 47 liraya, 8 saate kadarki ücretin 56'dan 65 liraya, 12 saate kadar olan ücretin 74'ten 86 liraya, 24 saate kadarki ücretin 110'dan 130 liraya yükseltilmesi talep edildi.