İspanyol omlet tarifi nedir? MasterChef İspanyol omlet nasıl yapılır?

MasterChef All Star'da bugün omlet tarifleri yapılıyor. Şefler yarışmacılara görevler verdi ve her yarışmacı rakibiyle eşleşerek düello yaptı. Peki, İspanyol omlet tarifi nedir? İspanyol omlet nasıl yapılır? İşte, detaylar…

MAsterChef'te bugün düello günü Yumurta tariflerinin damga vurduğu gecede omletler öne çıktı. En çok da İspanyol omlet tarii dikkat çekti. Peki, İspanyol omlet tarifi nedir? İspanyol omlet nasıl yapılır?

İSPANYOL OMLET TARİFİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

İspanyol omleti (İspanyolca: tortilla española ya da tortilla de patatas), İspanyol mutfağına özgü bir omlet türü. Yumurta ve patatesin soğan ve sarımsakla karıştırılması ve yağda kızartılmasıyla hazırlanır. İspanya'nın yanı sıra Güney Amerika ülkelerinde de tüketilmektedir.

Gerekli malzemeler:

6 tane yumurta

Maydanoz (İnce kıyılmış)

Tuz

Karabiba

5 tane patates

1 tane kuru soğan

1/2 su bardağı sıvıyağ

Öncelikle p atatesleri ince ve yuvarlak şekilde kestikten sonra önceden ısıttığınız yağın içine atıp kızartın. Daha sonra soğanı da içine atarak kızartın.

Daha sonra yumurta, tuz ve karabiberi bir kaba alıp çırptıktan sonra soğan ve patatesin üzerine tüm tavayı kaplayacak şekilde ekleyin. İki tarafını da iyice pişirdikten sonra maydanozu ekleyin. Afiyet olsun.