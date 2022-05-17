İspanya U17 Milli Futbol Takım kadrosu! İspanya U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? İspanya U17 futbolcuları kimler? - Haberler

U17 Avrupa Şampiyonası grup maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Türkiye - İspanya arasında oynanacak. Maç başlamadan önce futbol severler, İspanya U17 Milli Takım kadrosu! İspanya U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? merak etti. Ayrıntılar yazımızda...

TÜRKİYE - İSPANYA U17 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İspanya U17, 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası maçı bugün 17 Mayıs Salı saat 20:00 'da başlayacak.

İSPANYA U17 MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ferrán Quetglas : Kaleci

Nono : Kaleci

Wassim Keddari : Stoper

Javier Boñar : Stoper

Yarek Gasiorowski : Stoper

Yusi : Sol Bek

Iván Garriel : Sol Bek

Carles Sogorb : Sağ Bek

Gerard Hernández : Defansif Orta Saha

Mahamadou Susoho : Defansif Orta Saha

Dani Pérez : Merkez orta saha

Antonio David Moreno : Merkez orta saha

Rodrigo Mendoza : Merkez orta saha

Pol Fortuny : Orta Saha Hücumcu

Dani Rodríguez : Orta Saha Hücumcu

Miguel Carvalho : Orta Saha Hücumcu

David Mella : Sol Kanat

Víctor Moreno : Sağ Kanat

Iker Bravo : Santrafor

Álvaro Ginés : Santrafor

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