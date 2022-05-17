İspanya U17 Milli Futbol Takım kadrosu! İspanya U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? İspanya U17 futbolcuları kimler? - Haberler

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İspanya U17 Milli Futbol Takım kadrosu! İspanya U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? İspanya U17 futbolcuları kimler?

Haberler.com - Gündem
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İspanya U17 Milli Futbol Takım kadrosu! İspanya U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? İspanya U17 futbolcuları kimler?

U17 Milli Takımımız İsrail'in ev sahipliği yaptığı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu ilk maçında bugün İspanya ile karşılaşacak. Maç başlamadan önce futbol severler, İspanya U17 Milli Takım kadrosu! İspanya U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? merak ediyor. Peki, İspanya U17 17 yaş altı kadrosundaki futbolcular kimdir, isimleri ne? İşte detaylar...

U17 Avrupa Şampiyonası grup maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Türkiye - İspanya arasında oynanacak. Maç başlamadan önce futbol severler, İspanya U17 Milli Takım kadrosu! İspanya U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? merak etti. Ayrıntılar yazımızda...

TÜRKİYE - İSPANYA U17 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İspanya U17, 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası maçı bugün 17 Mayıs Salı saat 20:00 'da başlayacak.

İSPANYA U17 MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ferrán Quetglas : Kaleci

Nono : Kaleci

Wassim Keddari : Stoper

Javier Boñar : Stoper

Yarek Gasiorowski : Stoper

Yusi : Sol Bek

Iván Garriel : Sol Bek

Carles Sogorb : Sağ Bek

Gerard Hernández : Defansif Orta Saha

Mahamadou Susoho : Defansif Orta Saha

Dani Pérez : Merkez orta saha

Antonio David Moreno : Merkez orta saha

Rodrigo Mendoza : Merkez orta saha

Pol Fortuny : Orta Saha Hücumcu

Dani Rodríguez : Orta Saha Hücumcu

Miguel Carvalho : Orta Saha Hücumcu

David Mella : Sol Kanat

Víctor Moreno : Sağ Kanat

Iker Bravo : Santrafor

Álvaro Ginés : Santrafor

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