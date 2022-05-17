İspanya U17 Milli Futbol Takım kadrosu! İspanya U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? İspanya U17 futbolcuları kimler? - Haberler

İspanya U17 Milli Futbol Takım kadrosu! İspanya U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? İspanya U17 futbolcuları kimler?
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U17 Milli Takımımız İsrail'in ev sahipliği yaptığı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu ilk maçında bugün İspanya ile karşılaşacak. Maç başlamadan önce futbol severler, İspanya U17 Milli Takım kadrosu! İspanya U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? merak ediyor. Peki, İspanya U17 17 yaş altı kadrosundaki futbolcular kimdir, isimleri ne? İşte detaylar...
U17 Avrupa Şampiyonası grup maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Türkiye - İspanya arasında oynanacak. Maç başlamadan önce futbol severler, İspanya U17 Milli Takım kadrosu! İspanya U17 (17 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne? merak etti. Ayrıntılar yazımızda...
TÜRKİYE - İSPANYA U17 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - İspanya U17, 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası maçı bugün 17 Mayıs Salı saat 20:00 'da başlayacak.
İSPANYA U17 MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?
Ferrán Quetglas : Kaleci
Nono : Kaleci
Wassim Keddari : Stoper
Javier Boñar : Stoper
Yarek Gasiorowski : Stoper
Yusi : Sol Bek
Iván Garriel : Sol Bek
Carles Sogorb : Sağ Bek
Gerard Hernández : Defansif Orta Saha
Mahamadou Susoho : Defansif Orta Saha
Dani Pérez : Merkez orta saha
Antonio David Moreno : Merkez orta saha
Rodrigo Mendoza : Merkez orta saha
Pol Fortuny : Orta Saha Hücumcu
Dani Rodríguez : Orta Saha Hücumcu
Miguel Carvalho : Orta Saha Hücumcu
David Mella : Sol Kanat
Víctor Moreno : Sağ Kanat
Iker Bravo : Santrafor
Álvaro Ginés : Santrafor