İspanya - Türkiye U17 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - Türkiye U17 Avrupa Şampiyonası Eleme maçı hangi kanalda?
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Bugün U17 Avrupa Şampiyonası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İspanya - Türkiye maçı oldu. Peki, İspanya - Türkiye U17 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - Türkiye U17 Avrupa Şampiyonası Eleme maçı hangi kanalda? İspanya - Türkiye maçı nerede oynanıyor? İspanya - Türkiye ilk 11 belli mi? Türkiye U17'de kimler var? İşte detaylar...
U17 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında bugün İspanya ve Türkiye karşı karşıya geliyor. Peki, İspanya - Türkiye U17 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - Türkiye U17 Avrupa Şampiyonası Eleme maçı hangi kanalda?
İspanya - Türkiye U17 Avrupa Şampiyonası Eleme maçı 25 Mart Cumartesi yani bugün saat 15:30'da başlayacak.
Maçın Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır.
Maç, Antalya'da, Emirhan Sports Center Stadyumu'nda oynanacak.