İspanya - Türkiye U17 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - Türkiye U17 Avrupa Şampiyonası Eleme maçı hangi kanalda?

Bugün U17 Avrupa Şampiyonası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İspanya - Türkiye maçı oldu. Peki, İspanya - Türkiye U17 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - Türkiye U17 Avrupa Şampiyonası Eleme maçı hangi kanalda? İspanya - Türkiye maçı nerede oynanıyor? İspanya - Türkiye ilk 11 belli mi? Türkiye U17'de kimler var? İşte detaylar...