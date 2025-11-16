Haberler

İspanya Türkiye muhtemel 11'ler açıklandı mı kadroda kimler var?

İspanya Türkiye muhtemel 11'ler açıklandı mı kadroda kimler var?
Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Sırada İspanya açı var. Peki, İspanya Türkiye muhtemel 11'ler açıklandı mı kadroda kimler var?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi. İspanya hedefine odaklandı. Peki, İspanya Türkiye muhtemel 11'ler açıklandı mı kadroda kimler var?

İSPANYA – TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 Dünya Kupası Eleme grubu kapsamında oynanacak İspanya–Türkiye karşılaşması, futbolseverler tarafından merakla takip edilecek. Mücadele TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak izlenebilecek.

TV8 CANLI MAÇ YAYINI FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı şifresiz şekilde yayınlayacak olan TV8, farklı yayın platformlarından kolayca erişilebilir durumda. Kanalın numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 28

• D-Smart: 28

• Kablo TV: 34

• Tivibu: 31

• Turkcell TV+: 29

• Vodafone TV: 28

TV8 ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve internet erişimiyle de ücretsiz izlenebilmektedir.

EXXEN CANLI MAÇ YAYINI FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı şifreli olarak yayınlayacak bir diğer platform ise Exxen'dir. Exxen yayınlarına hem Türksat uydusu hem de internet üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

İSPANYA – TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

İspanya ile Türkiye arasındaki kritik karşılaşma 18 Kasım Salı günü yapılacaktır.

İSPANYA – TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Eleme grubu mücadelesi, futbol heyecanını zirveye taşıyacak şekilde 22:45'te başlayacaktır.

İSPANYA – TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu önemli karşılaşmaya İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Estadio de La Cartuja ev sahipliği yapacaktır.

MUHTEMEL 11'İMİZ

Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Barış, Oğuz Arda, Kenan, Kerem.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
