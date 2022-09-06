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İspanya Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye - İspanya maç ne zaman, hangi kanalda?

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İspanya Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye - İspanya maç ne zaman, hangi kanalda?

İspanya Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye ile İspanya 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci maçında karşı karşıya gelecek. A Milli Basketbol Takımımızın çıkacağı ve A grubunda liderin belirleneceği bu mücadele öncesinde internette en çok Türkiye - İspanya maç ne zaman? Türkiye - İspanya hangi kanalda? İspanya Türkiye maçı nerede? soruları araştırılmakta.

Gürcistan'da devam eden 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubunda yer alan A Milli Basketbol takımımız lider olmak için İspanya'ya karşı sahaya çıkacak. 4. maçında Belçika'ya karşı 78-63'lük skorla gelip gelen 12 dev adam, A grubu son maçında İspanya'ya karşı mücadele verecek. Mücadele öncesi basketbol severler internette maç ile ilgili İspanya Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye - İspanya maç ne zaman, hangi kanalda? sorularını araştırmakta.

İspanya ile Türkiye arasında oynanacak 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 5. maçı saat 14.30'da oynanacak.

İspanya Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye - İspanya maç ne zaman, hangi kanalda?


İspanya ile Türkiye arasındaki 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 5. maçı 7 Eylül Çarşamba günü saat 14.30'da başlayacak.

İspanya Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye - İspanya maç ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye ile İspanya arasında oynanacak mücadele saat 14.30'dan itibaren NTV'den canlı olarak izlenebilecek.

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