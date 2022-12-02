İspanya son 16 rakibi kim, kimle eşleşti? 2022 Dünya Kupası'nda İspanya gruptan çıktı mı, son 16'da hangi takımla eşleşti?

2022 Dünya Kupası devam ederken takımların kaç puanda olduğu ve gruptan çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor. Kaç puanda olduğu merak edilen takımların başında İspanya geliyor. Peki, İspanya kaç puanda, elendi mi, gruptan çıktı mı? 2022 Dünya Kupası'nda İspanya grupta kaç puanda? İspanya üst tura çıkmayı garantiledi mi? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. İspanya kaç puanda, gruptan çıktı mı? İspanya elendi mi? 2022 Dünya Kupası'nda İspanya grupta kaç puanda? İspanya üst tura çıkmayı garantiledi mi? İspanya Dünya Kupası'ndan elendi mi? İspanya son 16'da kimle eşleşti? İspanya'nın rakibi belli oldu mu?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

İSPANYA HANGİ GRUPTA, ÜST TURA ÇIKTI MI?

İspanya 2022 Dünya Kupası'nda E grubunda yer alıyor. İspanya 3 maçta 4 puan alarak grubu 2. sırada tamamladı ve son 16'ya yükseldi.

İSPANYA KAÇ PUANDA, GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ Mİ?

Dünya Kupası E grubunda oynanan tüm maçlar sonrasında İspanya 4 puanla 2. sırada yer almaktadır. İspanya bir üst tura çıktı.

İSPANYA SON 16 RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

İspanya son 16'da Fas ile eşleşti. Fas-İspanya son 16 turu maçı 6 Aralık tarihinde oynanacak.