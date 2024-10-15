İspanya Sırbistan kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İspanya Sırbistan özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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İSPANYA SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

İspanya Sırbistan maçı 1-0'lık İspanya üstünlüğüyle devam ediyor.

İSPANYA SIRBİSTAN ÖZET

İspanya Sırbistan maç özetini maçın ardından EXXEN kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan İspanya Sırbistan maç özeti linki üzerinden İspanya Sırbistan özetine ulaşabilirsiniz.

İSPANYA SIRBİSTAN ÖZET VİDEOSU

İSPANYA SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMANDI?

İspanya Sırbistan maçı 15 Ekim 2024 günü oynandı.

İSPANYA SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?



İspanya Sırbistan maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.