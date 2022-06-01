İspanya Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda? İspanya Portekiz maçı şifresiz mi? İspanya Portekiz maçı hakemi kim? - Haberler

Güney Kore - Brezilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Güney Kore - Brezilya maçı şifresiz mi? Güney Kore - Brezilya maçı hakemi kim?

Kuzey İrlanda - Yunanistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Kuzey İrlanda - Yunanistan maçı şifresiz mi? Kuzey İrlanda - Yunanistan maçı hakemi kim?

Çekya - İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda? Çekya - İsviçre maçı şifresiz mi? Çekya - İsviçre maçı hakemi kim?