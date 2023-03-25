İspanya - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart İspanya - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İspanya - Norveç maçı oldu. Peki, İspanya - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart İspanya - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İspanya - Norveç maçı ne zaman başlayacak? İspanya - Norveç maçının özeti nerede yayınlanır? İspanya - Norveç maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...