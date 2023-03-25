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İspanya - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart İspanya - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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İspanya - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart İspanya - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İspanya - Norveç maçı oldu. Peki, İspanya - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart İspanya - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İspanya - Norveç maçı ne zaman başlayacak? İspanya - Norveç maçının özeti nerede yayınlanır? İspanya - Norveç maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İspanya - Norveç maçı olacak. Peki, İspanya - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart İspanya - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

İspanya - Norveç UEFA Euro 2024 Eleme maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

Maçı S Sport +, S Sport 2 ve CBC Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç, Malaga'da, La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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