İspanya - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart İspanya - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İspanya - Norveç maçı oldu. Peki, İspanya - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart İspanya - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İspanya - Norveç maçı ne zaman başlayacak? İspanya - Norveç maçının özeti nerede yayınlanır? İspanya - Norveç maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İspanya - Norveç maçı olacak. Peki, İspanya - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart İspanya - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
İspanya - Norveç UEFA Euro 2024 Eleme maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.
Maçı S Sport +, S Sport 2 ve CBC Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Malaga'da, La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak.