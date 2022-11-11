İspanya Milli Takımında hangi futbolcular yok? İspanya milli takım kadrosu belli oldu mu?

İspanya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nda mücadelede edeceği kadro açıklandı. Futbolseverler son dünya ve avrupa şampiyonu İspanya'nın 2022 Katar FİFA Dünya kupası kadrosunu merak ediyor. Peki ,İspanya aday kadrosunda hangi yıldız isimler çağrılmadı? İspanya aday kadrosunda kimler var? İşte tüm merak edilenler....