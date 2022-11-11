İspanya Milli Takımında hangi futbolcular yok? İspanya milli takım kadrosu belli oldu mu?
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İspanya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nda mücadelede edeceği kadro açıklandı. Futbolseverler son dünya ve avrupa şampiyonu İspanya'nın 2022 Katar FİFA Dünya kupası kadrosunu merak ediyor. Peki ,İspanya aday kadrosunda hangi yıldız isimler çağrılmadı? İspanya aday kadrosunda kimler var? İşte tüm merak edilenler....
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı. Teknik direktör Luis Enrique'nin sürpriz tercihleri dikkat çekti. Peki, İspanya aday kadrosunda kimler var? Hangi yıldız isimler kadroda yok? Detaylar haberimizde...
İSPANYA MİLLİ TAKIMINDA HANGİ FUTBOLCULAR YOK?
İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique'nin açıkladığı kadroda Paris Saint Germain'in deneyimli stoperi Sergio Ramos, Manchester United'ın kalecisi David De Gea ve Liverpool'un orta sahası Thiago yer almadı.
İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU BELİ OLDU MU?
İspanya'nın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu şöyle:
Kaleciler: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton&Hove Albion), David Raya (Brentford).
Defans : Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcelona), Hugo Guillamon (Valenica), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Jose Luis Gaya (Valencia).
Orta saha : Sergio Busquets (Barcelona), Carlos Soler (Valencia), Rodrigo Hernandez "Rodri" (Manchester City), Pablo Martin Paez Gavira "Gavi" (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Gonzalez Lopez "Pedri" (Barcelona), Jorge Resurrecccion "Koke" (Atletico Madrid).
Forvet: Ferran Torres (Barcelona), Ansu Fati (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Pablo Sarabia (Paris Saint Germain), Marco Asensio (Real Madrid), Alvaro Morata (Atletico Madrid).