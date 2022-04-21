İspanya La Liga maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Maçlar şifresiz mi? İspanya La Liga Ligi maç programı!
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İspanya La Liga 34. hafta maçları oynanacak. İspanya La Liga maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Maçlar şifresiz mi? İspanya La Liga maç programı!
İspanya La Liga 34. hafta maçları futbolseverlerin heyecanını artırmakta. Perşembe günü oynanacak 34. hafta karşılaşmaları kimler arasında oynanacak? 34. haftada oynanacak maçlar hangi kanalda? Maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak? İspanya La Liga maç programı! detaylar haberimizde...
İspanya La Liga 34.hafta maçları 21 Nisan 2022 Perşembe günü saat 20.00, 21.00 ve 22.30'da oynanacak.
Espanyol - Vallecano maçı D-SMART ekranlarından yayınlanacak. Levante - Sevilla, Cadiz - Ath. Bilbao ve Real Sociedad - Barcelona maçları Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
İspanya La Liga 34.hafta maçlarını şifreli bir şekilde izleyebilirsiniz.
Espanyol - Vallecano:
Maç saati: 20.00
Oynanacak Stadyum: RCDE Stadium
Levante - Sevilla:
Maç saati: 20.00
Oynanacak Stadyum: Estadio Ciudad de Valencia
Cadiz - Ath. Bilbao:
Maç saati: 21.00
Oynanacak Stadyum:Estadio Nuevo Mirandilla
Real Sociedad - Barcelona:
Maç saati: 22.30
Oynanacak Stadyum:Reale Arena