İspanya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya kupasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. E grubunda İspanya ve Kosta Rika kozlarını paylaşacak .Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor.Peki, İspanya - Kosta Rika maçı hangi kanalda,saat kaçtai, muhtemel 11'ler beli mi? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

Katar'da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Avrupa ve dünya kupası şampiyonu İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Detaylar haberimizde...

İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

23 Kasım Çarşamba günü Al Thumama Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hakem Muhammed Abdulla düdük çalacak.

İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka TRT1'den ekranlara gelecek.

İki ülke milli takımları daha önce 3 kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini İspanya kazanırken, 1 karşılaşma berabere sona erdi. İspanya bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 3 gol yedi.

İSPANYA - KOSTA RİKA MUHTEMEL 11'LER BELİ Mİ?

İspanya: Simon; Carvajal, Laporte, P Torres, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F Torres, Morata, Fati

Kosta Rika: Navas; C Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Bennette, G Torres; Borges, Contreras, Campbell