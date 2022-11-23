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İspanya - Kosta Rika maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Kasım İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Maç sonucu skoru kaç?

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İspanya - Kosta Rika maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Kasım İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Maç sonucu skoru kaç?

İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. İspanya maçta 3-0 önde. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, İspanya - Kosta Rika maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Kasım İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...

İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. İspanya maçta şuanda önde. Peki, İspanya - Kosta Rika maçı kaç kaç? İspanya - Kosta Rika maçı bitti mi? 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının gollerini kim attı? İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası tüm golleri izle!

İspanya - Kosta Rika, Dünya Kupası E grubu maçı 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 19:00 'da başladı.

İspanya - Kosta Rika maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maç 3-0 İspanya'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Maç bitince detayları paylaşacağız.

Maçta İspanya 3-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

İspanya'nın golleri:

  • 11. dakika : Dani Olmo
  • 21. dakika : Marco Asensio
  • 31. dakika : Ferran Torres (Penaltı)

İngiltere-İran maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım İngiltere-İran Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?

Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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