İspanya - Kosta Rika maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Kasım İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Maç sonucu skoru kaç?

İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. İspanya maçta 3-0 önde. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, İspanya - Kosta Rika maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Kasım İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...