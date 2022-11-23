İspanya - Kosta Rika maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Kasım İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Maç sonucu skoru kaç?
Gündem Haberleri
İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. İspanya maçta 3-0 önde. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, İspanya - Kosta Rika maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Kasım İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...
İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. İspanya maçta şuanda önde. Peki, İspanya - Kosta Rika maçı kaç kaç? İspanya - Kosta Rika maçı bitti mi? 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının gollerini kim attı? İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası tüm golleri izle!
İspanya - Kosta Rika, Dünya Kupası E grubu maçı 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 19:00 'da başladı.
İspanya - Kosta Rika maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 3-0 İspanya'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Maç bitince detayları paylaşacağız.
Maçta İspanya 3-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
İspanya'nın golleri:
- 11. dakika : Dani Olmo
- 21. dakika : Marco Asensio
- 31. dakika : Ferran Torres (Penaltı)
Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.