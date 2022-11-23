Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya - Kosta Rika maç özeti izle, maçın tüm gollerini izle! 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Gündem Haberleri

İspanya - Kosta Rika maç özeti izle, maçın tüm gollerini izle! 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

İspanya - Kosta Rika maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, İspanya - Kosta Rika maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maç özeti yayınlandı mı? İspanya - Kosta Rika maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

İspanya - Kosta Rika maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, İspanya - Kosta Rika maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

İspanya - Kosta Rika, Dünya Kupası E grubu maçı 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yani bugün saat 19:00 'da başladı.

İspanya - Kosta Rika maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maç 7-0 İspanya'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçı İspanya 7-0 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

İspanya'nın golleri:

  • 11. dakika : Dani Olmo
  • 21. dakika : Marco Asensio
  • 31. dakika : Ferran Torres (Penaltı)
  • 54. dakika : Ferran Torres
  • 74. dakika : Gavi
  • 90. dakika : Carlos Soler
  • 90+2. dakika : Alvaro Morata

MAÇ SONUCU : İSPANYA 7 - 0 KOSTA RİKA

İspanya - Kosta Rika maç özeti izle, maçın tüm gollerini izle! 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.

DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title