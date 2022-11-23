İspanya - Kosta Rika maç özeti izle, maçın tüm gollerini izle! 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

İspanya - Kosta Rika maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, İspanya - Kosta Rika maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maç özeti yayınlandı mı? İspanya - Kosta Rika maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

İspanya - Kosta Rika maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, İspanya - Kosta Rika maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya - Kosta Rika, Dünya Kupası E grubu maçı 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yani bugün saat 19:00 'da başladı.

İSPANYA - KOSTA RİKA DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya - Kosta Rika maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 7-0 İspanya'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçı İspanya 7-0 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

İspanya'nın golleri:

11. dakika : Dani Olmo

21. dakika : Marco Asensio

31. dakika : Ferran Torres (Penaltı)

54. dakika : Ferran Torres

74. dakika : Gavi

90. dakika : Carlos Soler

90+2. dakika : Alvaro Morata