İspanya - Kosta Rika maç özeti izle, maçın tüm gollerini izle! 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!
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İspanya - Kosta Rika maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, İspanya - Kosta Rika maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maç özeti yayınlandı mı? İspanya - Kosta Rika maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...
İspanya - Kosta Rika maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, İspanya - Kosta Rika maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım İspanya - Kosta Rika maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
İspanya - Kosta Rika, Dünya Kupası E grubu maçı 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yani bugün saat 19:00 'da başladı.
İspanya - Kosta Rika maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 7-0 İspanya'nın üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçı İspanya 7-0 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:
İspanya'nın golleri:
- 11. dakika : Dani Olmo
- 21. dakika : Marco Asensio
- 31. dakika : Ferran Torres (Penaltı)
- 54. dakika : Ferran Torres
- 74. dakika : Gavi
- 90. dakika : Carlos Soler
- 90+2. dakika : Alvaro Morata
MAÇ SONUCU : İSPANYA 7 - 0 KOSTA RİKA
Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.
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Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.