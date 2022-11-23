2022 Dünya Kupası E grubunda İspanya - Kosta Rika bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, İspanya - Kosta Rika ilk 11'de kimler var? İspanya - Kosta Rika maçının hakemi kimdir? İspanya ilk 11'de kimler var? Kosta Rika ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

İspanya - Kosta Rika maçına dakikalar kala izleyiciler, İspanya - Kosta Rika ilk 11'de kimler var? İspanya - Kosta Rika maçının hakemi kimdir? İspanya ilk 11'de kimler var? Kosta Rika ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya - Kosta Rika Dünya Kupası maçı 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇININ İLK 11'İ AÇIKLANDI MI?

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

İspanya ilk 11:

Unai Simon, Azpilicueta, Rodrigo, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran, Olmo, Asensio.



Kosta Rika ilk 11:

Navas, Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras.



İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

Maçı, Mohamed Abdulla Hassan Mohd yönetecek.