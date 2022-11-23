İspanya kalecisi kim? Unai Simon kimdir? İspanya'nın kalecisi Unai Simon hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, nereli?

Dünya Kupası'nda bulunan İspanya'nın kalecisi kimdir merak ediliyor. Peki, İspanya kalecisi kim? Unai Simon kimdir? İspanya'nın kalecisi Unai Simon hangi takımda oynuyor, nereli? İşte detaylar...