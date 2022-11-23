İspanya kalecisi kim? Unai Simon kimdir? İspanya'nın kalecisi Unai Simon hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, nereli?
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Dünya Kupası'nda bulunan İspanya'nın kalecisi kimdir merak ediliyor. Peki, İspanya kalecisi kim? Unai Simon kimdir? İspanya'nın kalecisi Unai Simon hangi takımda oynuyor, nereli? İşte detaylar...
İspanya'nın kalecisi Unai Simon'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Unai Simon kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mevkisi ne? Bilgiler sizlerle...
İSPANYA'NIN KALECİSİ KİMDİR?
İspanya'nın kalecisi Unai Simon'dur.
UNAİ SİMON KİMDİR?
Unai Simón Mendibil (d. 11 Haziran 1997), İspanya millî futbol takımı'nda ve La Liga takımlarından Athletic Bilbao'da kaleci pozisyonunda görev yapan İspanyol futbolcu.