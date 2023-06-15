İspanya - İtalya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - İtalya şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi hedefine ulaşmak isteyen İspanya - İtalya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İspanya - İtalya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, İspanya - İtalya maçı ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi heyecanla beklenen müsabakada İspanya - İtalya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İspanya - İtalya maçı şifresiz mi? İspanya - İtalya maçı hakemi kim? İspanya - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. İspanya - İtalya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - İtalyamaçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

15-06-2023 İSPANYA VS İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İspanya ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, CBC Sport, S Sport, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

İSPANYA-İTALYA MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İSPANYA-İTALYA MAÇI S SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İSPANYA-İTALYA MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İSPANYA-İTALYA MAÇI HANGİ GÜN?

İspanya-İtalya Maçı, 15 Haziran Perşembe günü oynanacak.

İSPANYA-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya-İtalya Maçı, saat 21:45 başlayacak.

İSPANYA-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya ve İtalya, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi Yarı Final maçı, Enschede'da, De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak.