İspanya İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya İtalya maçı ne oldu?

İspanya İtalya maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İspanya İtalya maçı oynanıyor. İspanya İtalya maçı kaç kaç merak ediliyor. İspanya İtalya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İSPANYA İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ?

İspanya İtalya maçı 0-0 devam ediyor.

İSPANYA İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya İtalya maçı saat 22.00'de başlayacak.

İSPANYA İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya İtalya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İSPANYA İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya İtalya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya İtalya maçı Gelsenkirchen'da, Veltins Arena Stadyumu'nda oynanacak.