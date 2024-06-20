İspanya İtalya maçı CANLI izle! (EURO 2024) İspanya İtalya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

İspanya İtalya maçı canlı izle! İspanya İtalya EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İspanya İtalya maçı canlı izle araştırması yapıyor. İspanya İtalya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. İspanya İtalya maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, İspanya İtalya maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya İtalya canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri haberimizde...

İSPANYA İTALYA MAÇI CANLI İZLE

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İSPANYA İTALYA MAÇI CANLI YAYIN

İspanya İtalya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya İtalya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

İSPANYA İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya İtalya maçı saat 22.00'de başlayacak.

İSPANYA İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya İtalya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İSPANYA İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya İtalya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya İtalya maçıGelsenkirchen'da, Veltins Arena Stadyumu'nda oynanacak.