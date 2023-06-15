İspanya-İtalya maç özeti! (VİDEO) İspanya-İtalya maçı özeti izle! İspanya-İtalya maçı kaç kaç bitti?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İspanya İtalya maçını kaçıran futbolseverler İspanya maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İspanya İtalya maç özeti! İspanya İtalya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya İtalya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İspanya İtalya maç özeti!