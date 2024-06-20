İspanya İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İspanya İtalya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İspanya İtalya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İspanya İtalya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya İtalya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İspanya İtalya maç özeti haberimizde...

İSPANYA İTALYA MAÇ ÖZETİ

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İSPANYA İTALYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

İspanya İtalya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

İSPANYA İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya İtalya maçı 0-0 devam ediyor.

İSPANYA İTALYA MAÇI NE ZAMANDI?

İspanya İtalya maçı 20 Haziran 2024 Perşembe günü oynandı.

İSPANYA İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İspanya İtalya maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.