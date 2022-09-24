İspanya - İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda? İspanya - İsviçre maçı saat kaçta? İspanya - İsviçre maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İspanya - İsviçre arasında La Romareda stadyumunda oynanacak mücadele 24 Eylül Cumartesi günü S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya - İsviçre arasındaki mücadele 24 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak.