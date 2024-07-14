Üye Girişi
Haberler

İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA? EURO 2024 CANLI (HD) ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbol severlerin merakla beklediği İspanya - İngiltere maçının yayın kanalı ve canlı izleme linki araştırılıyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir etkinlik. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme linki hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde bugün İspanya ile İngiltere karşılaşacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere, EURO 2024 finalinde bugün TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile karşılaşacak.

İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA? CANLI (HD) ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ

İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İspanya Futbol Spor Trt Futbol Gündem Spor Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title