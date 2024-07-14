İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA? EURO 2024 CANLI (HD) ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ
Futbol severlerin merakla beklediği İspanya - İngiltere maçının yayın kanalı ve canlı izleme linki araştırılıyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir etkinlik. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme linki hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde bugün İspanya ile İngiltere karşılaşacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiltere, EURO 2024 finalinde bugün TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile karşılaşacak.