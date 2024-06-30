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İspanya-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda 30 Haziran Pazar EURO 2024?

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EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İspanya Gürcistan maçı oynanıyor. İspanya Gürcistan maçı kaç kaç merak ediliyor. İspanya Gürcistan canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İspanya Gürcistan maçı oynanıyor. İspanya Gürcistan maçı kaç kaç merak ediliyor. İspanya Gürcistan canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya Gürcistan maçı saat 22.00'de başlayacak.

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Gürcistan maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Gürcistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya Gürcistan maçı Köln'da, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
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