İspanya Gürcistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Gürcistan maçı ne oldu?

İspanya Gürcistan maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İspanya Gürcistan maçı oynanıyor. İspanya Gürcistan maçı kaç kaç merak ediliyor. İspanya Gürcistan canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

İspanya Gürcistan maçı sonucu:

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI CANLI YAYIN

İspanya Gürcistan maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya Gürcistan maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya Gürcistan maçı saat 22.00debaşlayacak.

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Gürcistan maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Gürcistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya Gürcistan maçı Köln'da, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.