İspanya Gürcistan maçı CANLI izle! (EURO 2024) İspanya Gürcistan EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE

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İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI CANLI YAYIN

İspanya Gürcistan maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya Gürcistan maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

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