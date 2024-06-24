İspanya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024?

Turnuvada B Grubu'nda ikinci maç takviminde Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşı karşıya geld ve puan durumunda kritik tablo oluştu. Peki, İspanya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024?

İSPANYA GRUPTAN ÇIKTI MI?

Üçüncü maçların programı:

B Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:

24 Haziran Pazartesi:

22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)

22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig)

B Grubu puan durumu:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken, ikide iki yapan İspanya gruptan çıkmayı garantiledi.

İtalya, Hırvatistan veArnavutluk'un durumu 3.maç sonrası netleşecek.