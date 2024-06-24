İspanya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken, ikide iki yapan İspanya'nın durumu da netleşti. Peki, gruptan çıkmayı garantiledi.İspanya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti?
Turnuvada B Grubu'nda ikinci maç takviminde Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşı karşıya geld ve puan durumunda kritik tablo oluştu. Peki, İspanya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024?
İSPANYA GRUPTAN ÇIKTI MI?
Üçüncü maçların programı:
B Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:
24 Haziran Pazartesi:
22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)
22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig)
B Grubu puan durumu:
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken, ikide iki yapan İspanya gruptan çıkmayı garantiledi.
İtalya, Hırvatistan veArnavutluk'un durumu 3.maç sonrası netleşecek.