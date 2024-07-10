İspanya- Fransa maçından kareler | İspanya- Fransa maçı kaç kaç bitti? EURO 2024 finaline hangi takım çıktı?
EURO 2024 turnuvasında İspanya ve Fransa karşı karşıya geldi. İki güçlü takımın mücadelesi sonucu maçın skoru ve finalde yer alacak takım merak konusu oldu. Maçın detayları ve finaldeki takım, futbolseverlerin ilgisini çekiyor.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde İspanya ile Fransa takımları Münih Futbol Arena'da karşı karşıya geldi. Peki, İspanya- Fransa maçı kaç kaç bitti? EURO 2024 finaline hangi takım çıktı?
İSPANYA- FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenerek final biletini alan ilk takım oldu.
EURO 2024 FİNALİNE HANGİ TAKIM ÇIKTI?
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde İspanya ile Fransa takımları Münih Futbol Arena'da karşı karşıya geldi. İspanya takımı oyuncuları, finale yükselmenin sevincini yaşadı.