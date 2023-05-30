İspanya - Fransa derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - Fransa derbisi şifresiz mi?
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UEFA U17 Avrupa Şampiyonası hedefine ulaşmak isteyen İspanya - Fransa derbisi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İspanya - Fransa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, İspanya - Fransa derbisi maçı ne zaman?
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası heyecanla beklenen müsabakada İspanya - Fransa derbisi karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İspanya - Fransa maçı şifresiz mi? İspanya - Fransa maçı hakemi kim? İspanya - Fransa derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. İspanya - Fransa derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - Fransa derbisi maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
İspanya ile Fransa arasındaki UEFA U17 Avrupa Şampiyonası maçı, UEFA.tv kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
UEFA.tv, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
İspanya-Fransa Maçı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak.
İspanya-Fransa Maçı, saat 21:00 başlayacak.
İspanya ve Fransa, karşı karşıya geleceği UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Yarı Final maçı, Debrecen'da, Debrecen Stadyumu'nda oynanacak.