İspanya - Fransa derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - Fransa derbisi şifresiz mi?

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası hedefine ulaşmak isteyen İspanya - Fransa derbisi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İspanya - Fransa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, İspanya - Fransa derbisi maçı ne zaman?