2022 Dünya Kupası'nda son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan Fas-İspanya maçında, İspanya penaltılara kalan maçta Fas'a yenilerek turnuvaya veda etti. Bunun ardından vatandaşlar, İspanya elendi mi, çeyrek finale çıkamadı mı? İspanya 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, hangi takıma elendi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. İspanya elendi mi, çeyrek finale çıkamadı mı? İspanya 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, hangi takıma elendi?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

FAS - İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmesinde Fas, İspanya'yı penaltı atışlarında 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fas kalecisi Yassine Bounou, penaltı atışlarında İspanya'nın futbolcularına geçit vermedi. Beşiktaşlı Romain Saiss'in ülkesi Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

İSPANYA ELENDİ Mİ?

İspanya 6 Aralık 2022 tarihinde oynanan son 16 maçında Fas'a penaltılar sonucunda yenildi ve turnuvadan elendi. Buna göre turnuvanın favorilerinden kabul edilen İspanya Dünya Kupası'na erkenden veda etmiş oldu.