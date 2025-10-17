Haberler

İspanya Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi mi?

İspanya Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi mi?
Güncelleme:
İspanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oldukça güçlü bir konumda yer alıyor. Grup E'de Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele eden İspanya, bugüne kadar oynadığı maçlarda etkileyici bir performans sergiledi. Ancak grup aşamasında henüz tüm maçlar tamamlanmadı. Peki, İspanya Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi mi? Detaylar...

İspanya Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi mi? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürerken, İspanya güçlü performansına rağmen matematiksel olarak henüz turnuva biletini garantilemedi. Grup maçlarının tamamlanmasına iki hafta kala, İspanya liderlik mücadelesinde avantajını koruyor.

İSPANYA DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEDİ Mİ?

Avrupa kıtasında 2026 Dünya Kupası'na katılım için yürütülen eleme süreci, grup maçlarıyla şekilleniyor. Her grubun birincisi doğrudan turnuvaya katılma hakkı elde ederken, ikinci sırada yer alan takımlar play-off aşamasına kalıyor. İspanya, Grup E'de yer alıyor ve rakipleri Türkiye, Gürcistan ile Bulgaristan. Grup karşılaşmaları Mart 2025'te başlamış ve Kasım 2025'te tamamlanacak şekilde planlanmış durumda.

İspanya, şu ana kadar oynadığı maçlarda üstün bir performans sergileyerek grupta lider konumunu sürdürmekte. Ancak, doğrudan katılım hakkı yalnızca grup birincilerine verildiği için, kalan maçlar sonucunda tablo değişebilir. Türkiye ile arasında 3 puan fark bulunuyor ve iki maçlık süreçte alınacak sonuçlar İspanya'nın liderliğini resmileştirecek ya da play-off ihtimalini gündeme getirebilecek. Bu nedenle İspanya, henüz kesin olarak Dünya Kupası'na katılım hakkını elde etmiş durumda değil.

İSPANYA DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?

İspanya'nın grup aşamasındaki mevcut performansı, takımın turnuvaya katılma şansını yüksek tutuyor. Ancak, UEFA'nın eleme sistemine göre yalnızca grup birincileri doğrudan katılım sağlayabiliyor. İkinci sırada yer alan takımların play-off oynaması gerekiyor. Bu nedenle, İspanya'nın liderliği matematiksel olarak garantilemesi için kalan maçlarda alacağı puanlar belirleyici olacak.

Türkiye, 2. sırada yer alarak İspanya'yı yakından takip ediyor. Aradaki 3 puan fark, İspanya'ya avantaj sağlasa da kalan maçlarda olası puan kayıpları dengeleri değiştirebilir. Gol averajı, ikili maç sonuçları ve olası sürpriz karşılaşmalar, gruptaki son durumu etkileyebilir.

